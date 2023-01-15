Наука и технологии
17:29, 15 января 2023
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Учёные выяснили, почему женщины по всему миру всё чаще отказываются от замужества

Им и без него неплохо живётся

Количество регистраций браков падает не только в России, но и по всему миру. Учёные попытались ответить на вопрос, почему так происходит.

Учёные выяснили, почему женщины по всему миру всё чаще отказываются от замужества

Фото: Unsplash

Авторы нового исследования проанализировали жизненные истории и истории браков женщин по всему миру за несколько лет.

Среди основных причин отказа женщин от брака такие: независимость, возможность иметь несколько сексуальных партнёров, расширение карьерных возможностей и большая безопасность. Последний пункт обусловлен тем, что во многих странах распространена проблема домашнего насилия.

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