Учёные выяснили, подходит ли разогретая в микроволновке вода для чая

О работе физиков из США пишет ТАСС. Журналисты отметили, что заваренный на воде из микроволновки чай получается не таким вкусным, как заваренный традиционным способом. Учёные решили узнать, почему так происходит. В новой работе физики детально просчитали, что происходит с разными слоями воды, разогреваемой внутри обычного чайника и в микроволновой печи.

Учёные пришли к выводу, что вкус чая может разниться из-за того, что вода в микроволновке разогревается неравномерно: верхние слои жидкости нагреваются сильнее нижних. То есть такой способ заваривания не слишком хорош.

Исследователи, впрочем, нашли выход из ситуации. Они покрыли верхний обод стакана тонкой прослойкой из серебра. Благодаря этой прослойке верхние слои жидкости должны нагреваться меньше.