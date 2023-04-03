Наука и технологии
22:26, 03 апреля 2023
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Учёные выяснили, при каких условиях поздний ужин не вреден

Можно просто поздно позавтракать

Профессор Королевского колледжа Лондона провёл исследование среди 80 тысяч взрослых жителей Великобритании и выяснил, когда поздний ужин не вреден.

Учёные выяснили, при каких условиях поздний ужин не вреден

Фото: Unsplash

Предварительные данные показывают, что некоторые люди вполне могут ужинать в 21:30, при этом сохраняя здоровье и избегая проблем с весом.

Суть в том, чтобы на следующий день так же поздно позавтракать, в идеале в 11:30 или позже. Это необходимо, чтобы достичь 14-часового окна голодания, которое, согласно имеющимся данным, полезно для обмена веществ.

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