Учёные выяснили причину снижения уровня IQ у американцев

Учёные подсчитали, что воздействие выхлопных газов таких автомобилей в детстве украло в совокупности 824 млн баллов IQ у более чем 170 млн живущих сегодня американцев. Это около половины населения США.

Моторное топливо со свинцом было запрещено в США в 1996 году, но исследователи говорят, что все, кто родился до конца той эпохи, и особенно те, кто находился на пике его использования в 1960-х и 1970-х годах, в детстве подвергались относительно высокому вредному воздействию.

Отмечается, что свинец нейротоксичен и может разрушать клетки головного мозга. Маленькие дети особенно уязвимы к нему. По состоянию на 2015 год более 170 млн американцев имели клинически опасные уровни свинца в крови, когда они были детьми. Это могло стать фактором сниженного IQ.