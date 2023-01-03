Учёные выяснили природу шизофренических галлюцинаций

Исследователи рассказали, что кетамин может нарушить связь между таламусом и корой. Влияние этого вещества может помочь ученым понять, почему люди, страдающие шизофренией, испытывают бред и галлюцинации, и потенциально изобрести новые способы производства нейролептиков.

В частности, кетамин увеличивал мощность бета- и гамма-колебаний в коре головного мозга и таламусе. Размер мозговых волн также снизился во всех корковых и таламических участках, что позволяет предположить, что кетамин нарушает способность мозга обрабатывать сенсорную информацию. Это вещество блокирует рецепторы NMDA, которые посылают возбуждающие сигналы в мозг. А одна из гипотез, почему нарушается восприятия при шизофрении, гласит, что при заболевании изменяются функции рецепторов NMDA.