Наука и технологии
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Учёные выяснили, с какой новости стоит начинать — с хорошей или плохой
Чтобы собеседнику было лучше
Учёные Калифорнийского университета с помощью ряда экспериментов выяснили, с какой новости стоит начинать рассказ — с хорошей или плохой. Такой вопрос часто любят задавать при встрече, и, похоже, теперь у нас есть решение.
Исследователи Калифорнийского университета заявили, что сначала собеседнику лучше рассказать плохие новости, а затем хорошие. Это, по словам учёных, поможет снизить его беспокойство и лучше сконцентрироваться на решении проблемы.
Их эксперименты помогли понять, что поведение и ожидания людей-рассказчиков и слушателей различаются. То есть, если кто-то уверен, что сначала стоит говорить хорошие новости, это вовсе не значит, что его собеседник отреагирует «правильно». Как правило, люди, на самом деле, сначала хотят услышать плохие новости.