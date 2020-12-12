Учёные выяснили, с какой новости стоит начинать — с хорошей или плохой

Исследователи Калифорнийского университета заявили, что сначала собеседнику лучше рассказать плохие новости, а затем хорошие. Это, по словам учёных, поможет снизить его беспокойство и лучше сконцентрироваться на решении проблемы.

Их эксперименты помогли понять, что поведение и ожидания людей-рассказчиков и слушателей различаются. То есть, если кто-то уверен, что сначала стоит говорить хорошие новости, это вовсе не значит, что его собеседник отреагирует «правильно». Как правило, люди, на самом деле, сначала хотят услышать плохие новости.