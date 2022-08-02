Учёные выяснили самый безопасный способ нырнуть в воду

Измерив воздействие ныряния головой вперёд, руками вперёд и ногами вперёд, авторы исследования получили математическую модель. Она показала, что у новичка травмы спинного мозга и шеи чаще возникают во время погружения головой вперёд с более 8 метров. Между тем, травмы ключицы более вероятны при нырянии вперёд руками с высоты примерно 12 метров, а травмы колена вероятны при нырянии вперёд ногами с более 15 метров.

В целом, выяснилось, что с большой высоты лучше прыгать в воду ногами.