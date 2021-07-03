Учёные выяснили, тупеют ли люди от смартфонов и компьютеров

Они заявили, что нет никаких научных свидетельств, что смартфоны и другие электронные устройства приносят вред когнитивным способностям человека. Вместо этого цифровые технологии, похоже, меняют то, как мы задействуем наши когнитивные способности, а эти изменения могут быть даже полезны. Например, смартфон прекрасно «знает» дорогу к нужному магазину, поэтому человеку не нужно искать карту или спрашивать дорогу, что позволяет направить освободившиеся умственные ресурсы на что-то другое.

То есть, по сути, смартфоны и компьютеры сейчас выполняют функцию вспомогательных инструментов: они сохраняют информацию, а затем предоставляют её, когда она нужна.