Учёные выяснили, в какой позе спаривались трилобиты, жившие 508 млн лет назад

Палеонтологи изучали необычную окаменелость трилобитов вида Olenoides serratus, они жили на Земле около 508 миллионов лет назад в кембрийский период.

В нижней части тел трилобитов заметили короткие придатки. Учёные считают, что они были необходимы для удерживания самок при спаривании. Самка трилобита находилась на морском дне, а самец садился на неё сверху и удерживал её «зажимами». Это позволяло сохранять самку в оптимальном положении, при котором увеличивались шансы на успешное оплодотворение яйцеклетки.