Наука и технологии
Вчера в 22:09
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Учёные выяснили, в какой позе спаривались трилобиты, жившие 508 млн лет назад

Самцам приходилось удерживать партнёрш «зажимами»
Выяснилось, что короткие придатки позволяли самцам сохранять позу, при которой сперматозоиды с большей вероятностью оплодотворяли яйцеклетку самки. Статью об исследовании американских палеонтологов из Гарвардского университета опубликовали в журнале Geology.
Учёные выяснили, в какой позе спаривались трилобиты, жившие 508 млн лет назад

Палеонтологи изучали необычную окаменелость трилобитов вида Olenoides serratus, они жили на Земле около 508 миллионов лет назад в кембрийский период.

В нижней части тел трилобитов заметили короткие придатки. Учёные считают, что они были необходимы для удерживания самок при спаривании. Самка трилобита находилась на морском дне, а самец садился на неё сверху и удерживал её «зажимами». Это позволяло сохранять самку в оптимальном положении, при котором увеличивались шансы на успешное оплодотворение яйцеклетки.

Учёные выяснили, в какой позе спаривались трилобиты, жившие 508 млн лет назад

Похожую «стратегия спаривания» в наше время используют и некоторые другие виды членистоногих, например, мечехвосты Limulus polyphemus — дальние родственники трилобитов, которые вымерли около 252 миллионов лет назад, в конце пермского периода.

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