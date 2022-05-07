Учёные выяснили, в какой позе спаривались трилобиты, жившие 508 млн лет назад

Учёные выяснили, в какой позе спаривались трилобиты, жившие 508 млн лет назадСамцам приходилось удерживать партнёрш «зажимами»
Палеонтологи изучали необычную окаменелость трилобитов вида Olenoides serratus, они жили на Земле около 508 миллионов лет назад в кембрийский период.
В нижней части тел трилобитов заметили короткие придатки. Учёные считают, что они были необходимы для удерживания самок при спаривании. Самка трилобита находилась на морском дне, а самец садился на неё сверху и удерживал её «зажимами». Это позволяло сохранять самку в оптимальном положении, при котором увеличивались шансы на успешное оплодотворение яйцеклетки.
Похожую «стратегия спаривания» в наше время используют и некоторые другие виды членистоногих, например, мечехвосты Limulus polyphemus — дальние родственники трилобитов, которые вымерли около 252 миллионов лет назад, в конце пермского периода.