Учёные выяснили вред поцелуев для человечества

Международная группа исследователей проверила ДНК зубов у сотен останков людей. Используя реконструированные геномы, учёные смогли определить, что все вариации современных штаммов вируса герпеса восходят к позднему неолиту, раннему бронзовому веку. Учёных это немного удивило, потому что предполагалось, что герпес — это нечто, что развивалось вместе с людьми в течение очень долгого времени.

Исследователи предложили две теории, объясняющие распространение герпеса. Первая отталкивается от того, что около 5000 лет назад было время великой миграции из Евразии в Европу. Вторая: люди начали целовать друг друга.