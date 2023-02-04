Учёные выявили особенность ДНК российских долгожителей

Для этого исследователи проанализировали профили метилирования ДНК, полученных из образцов тканей 100 женщин и 100 мужчин старше 90 лет.

В результате учёные определили гены, которые могут оказаться специфичными для российских долгожителей. Это PRG3 и SERPINB2. Они показали статистически значимое изменение активности.

Помимо этого, учёные из лаборатории иммунологии старения РНИМУ сравнили состояние иммунитета 250 долгожителей. Только у 10% из них был здоровый фенотип старения и не имелся синдромом старческой слабости.