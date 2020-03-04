Учёные выявили почти 150 мутаций нового коронавируса за время эпидемии

Напомним, инфекция начала распространяться в Китае с конца прошлого года. За последнее время в штамме случилось 149 изменений. Учёные выяснили это, проанализировав 103 публично доступных генома COVID-19.

Кроме того, коронавирус выделился в два подтипа: наиболее распространённый L (70%) и S (30%). Что интересно, первый подтип L чаще встречался на ранних этапах вспышки в Ухане. К началу января его частота снизилась.

Учёные считают, что человеческое вмешательство оказало сильное селективное давление на этот подтип, при этом он может быть агрессивнее. А вот подтип S, скорее всего, изначальная версия COVID-19.