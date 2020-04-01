Учёные вызвали у людей галлюцинации с помощью «пустышек»

По сути, учёные использовали эффект плацебо. Его часто применяют в научных исследованиях различных препаратов. Это позволяет понять, насколько эффективны новые лекарства без учёта воздействия психологических и других факторов.

Учёные из Университета Макгилла решили использовать плацебо, чтобы добиться у участников психоделического эффекта без применения специальных веществ. Добровольцам исследователи сообщили, будто они примут психоделический препарат ипроцин. Учёные якобы хотели оценить его воздействие на творческое мышление. Участникам рассказали, чего им следует ждать от ипроцина. Затем их разделили на две группы и к каждой присоединили подставных испытуемых.

После этого участникам дали «пустышки» и завели их в специально обустроенные яркие комнаты. Добровольцы должны были находиться там четыре часа и спокойно общаться друг с другом. Подставные участники в это время делали вид, что испытывают психоделический эффект.

По завершении эксперимента испытуемых вывели из комнат и дали им задания на креативность, которые вообще не имели никакого значения. Затем участников опросили. Оказалось, что 61% из них ощущал психоделический эффект. Некоторые участники рассказали, что видели, как двигаются и меняют форму картины на стенах.