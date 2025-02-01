Учёные взглянули на лапы гекконов и создали материал, который липнет ко льду

Исследователи сымитировали эту природную способность, разработав полимер из силиконового каучука и наночастиц диоксида циркония. Этот новый материал даже прилипает ко льду, обеспечивая устойчивую к скольжению поверхность, которую можно использовать в том числе подошвах обуви.

Испытания показали, что лучшие версии полимера содержали 3% и 5% наночастиц диоксида циркония. Помимо улучшения подошв обуви, эта технология может быть использована в медицине, например, для создания электронной или искусственной кожи.