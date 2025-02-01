Учёные взглянули на лапы гекконов и создали материал, который липнет ко льду

Опубликовано 01 февраля 2025, 09:451 мин.
Учёные взглянули на лапы гекконов и создали материал, который липнет ко льдуНа шины такой можно?
Ученые создали новый материал, вдохновленный лапами геккона, который может помочь предотвратить скольжение и падения, особенно на обледенелых поверхностях. Гекконы легко передвигаются по скользким и влажным поверхностям благодаря специальным подушечкам лап, которые используют воду для создания эффекта поверхностного натяжения.
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Исследователи сымитировали эту природную способность, разработав полимер из силиконового каучука и наночастиц диоксида циркония. Этот новый материал даже прилипает ко льду, обеспечивая устойчивую к скольжению поверхность, которую можно использовать в том числе подошвах обуви.
Испытания показали, что лучшие версии полимера содержали 3% и 5% наночастиц диоксида циркония. Помимо улучшения подошв обуви, эта технология может быть использована в медицине, например, для создания электронной или искусственной кожи.