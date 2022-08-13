Учёные вживили в пчёл электроды и превратили их в разведчиков

Учёные хотели доказать эффективность импульсной электрической стимуляции некоторых долей мозга медоносной пчелы. После вживления электрода исследователи смогли добиться успешного управления полётом насекомого в 87% случаев, если пчела была обездвижена. Если ей оставляли возможность ползать, процент успеха достигал 50%.

Такие пчёлы могли бы, например, служить в качестве разведчиков для военных целей.