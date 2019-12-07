Учёные взломали самую сложную компьютерную систему защиты

Стоит отметить, что алгоритм, с которым работали исследователи, был намного слабее тех, что используются на практике. Но для исследовательской области это огромный прорыв, потому что более сложных ключей раньше не взламывали.

Учёные из Франции побили предыдущий рекорд не только по сложности, но ещё и по времени. Время взлома было сокращено с миллионов до тысяч вычислительных часов.

Данный алгоритм RSA использует умножение для получения длинного числа из нескольких простых. Взломанный ключ состоял из 240 символов (в предыдущем рекорде ключ был 232-значным). А решить задачу учёные смогли методом полного перебора.