Учёные взорвали молекулы

Специальные приборы зафиксировали движение осколков за считанные фемтосекунды (триллионные доли секунды). По этим данным учёные воссоздали и визуализировали квантовые колебания молекулы. Оказалось, что атомы колеблются не случайно, а в определённых согласованных паттернах — таких, которые нельзя объяснить классической физикой.

В будущем учёные надеются снимать целые «фильмы» о движениях внутри молекул, включая ещё более быстрые движения электронов.