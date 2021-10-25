Учёные: Яд скорпиона может спасти от коронавируса

Скорпион — одно из древнейших существ на Земле, ему насчитывается более 400 млн лет. Его яд использовался в традиционной медицине с давних времён во многих странах, особенно в Китае и Индии. В нём содержится «коктейль» из биологически активных пептидов, многие из которых являются сильнодействующими нейротоксинами, а другие обладают сильной антибактериальной и противовирусной активностью.

Авторы новой работы собрали ядовитые железы у различных видов скорпионов. Над ними провели генетический анализ, который помог узнать больше о составе ядов.

Конечно, учёным предстоит лучше изучить это всё, и пока готового лекарства нет.