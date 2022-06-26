Учёные: Юпитер стал гигантом, поглотив другие планеты

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Учёные: Юпитер стал гигантом, поглотив другие планетыНо нас он не поглотит
Юпитер — газовый гигант, но он не полностью состоит из газов. У него есть и так называемая планетарная масса, которая не видна. Исследователи предполагают, что она появилась из-за того, что пока Юпитер рос, он поглощал другие планеты вокруг себя. Именно это и позволило ему стать таким огромным.
Впрочем, переживать, что Юпитер в ближайшее время начнёт пожирать остальные планеты в окрестностях не стоит. По данным НАСА, планета «остепенилась» примерно четыре миллиарда лет назад и с тех пор придерживается своей орбиты.
Юпитер также находится на расстоянии в среднем 800 млн километров от Земли, поэтому, даже если он начнёт притягивать к себе материал (чего не произойдёт), мы будем находиться на довольно безопасном расстоянии.