Учёные зафиксировали рекордные молнии

Наука и технологии
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Учёные зафиксировали рекордные молнииСамую долгую и самую длинную
Всемирная метеоорганизация зафиксировала две рекордные молнии. Длина одной составила целых 768 километров.
Более длинные молнии не фиксировали за всю историю наблюдений. Её заметили на юге США 29 апреля 2020 года. Журналисты отметили, что длина молнии эквивалентна расстоянию между Лондоном и Гамбургом. Прошлый рекорд составлял 709 ± 8 километров.
Другая рекордная молния отличилась своей длительностью. Она оказалась самой долгой: длилась 17,102 ± 0,002. Молнию увидели во время грозы над Уругваем и северной Аргентиной 18 июня 2020 года. Что интересно, предыдущий рекорд был установлен там же (16,73 секунды).
Учёные отметили, что, скорее всего, в природе происходят и более долгие и длинные молнии, но для их фиксации нужны более совершенные технологии.
Источник: TJ