Учёные зафиксировали сокращение льда на Ладожском озере, есть последствия

По словам Михаила Науменко, руководителя лаборатории Института озероведения, эти изменения связаны с климатическими колебаниями в Северо-Западной России и влияют на экосистему озера. Полученные данные помогут создавать прогнозы дальнейших изменений.

С 2013 года среднегодовая температура на севере Ладожского озера выросла на 2 °C — с начала XX века она достигла 4,5 °C, а в 2020 году — 6,5 °C. За последние 30 лет чаще стали случаться тёплые и очень тёплые зимы, а также удлинился тёплый сезон.

Это повлияло на ледовый режим: в последние десять лет зимой в глубоких частях озера стали появляться участки открытой воды — впервые за время спутниковых наблюдений. Самый маленький ледовый покров был зафиксирован зимой 2020 года, когда лед покрывал всего около 20% площади озера.