Учёные: загрязнение океана пластиком достигло «беспрецедентного» уровня

Исследователи насчитали более чем 171 триллиона частиц пластика. В сумме это составляет около 2,3 млн тонн. Эти оценки основаны на данных о поверхностных водах за период с 1979 по 2019 год, которые были собраны почти с 12 000 станций по всему миру.

Исследователи сосредоточились не на обычных пластиковых отходах, а на микропластике. Эти мелкие частицы опасны для жизни в океане, поскольку их можно легко проглотить. Авторы работы прогнозируют, что к 2040 году уровень пластикового загрязнения увеличится примерно в 2,6 раза.