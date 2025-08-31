Учёные заметили новый квантовый эффект

В привычной физике волны и частицы — разные вещи, а в квантовом мире они могут быть и тем и другим. Например, частица может быть либо «закрытой» (энергия удерживается на месте), либо «распространяющейся» (энергия движется дальше). Раньше учёные знали и о третьем, промежуточном состоянии, но считали его редким и нестабильным.

Новое исследование показало, что такие состояния, где энергия убывает медленно — по закону степенной зависимости, а не экспоненциально, — могут возникать естественно и без «тонкой настройки». Более того, они оказываются довольно устойчивыми.

Учёные объясняют это на примере резинки: если её зажать и дёрнуть, можно получить колебание на месте (локализованное состояние). Если ударить, как хлыстом, — получится волна, идущая вдоль резинки. А вот промежуточный вариант напоминает что-то среднее: энергия не исчезает сразу, но и не распространяется полностью.

Особенно интересно, что в двумерных и трёхмерных системах такие «пограничные режимы» встречаются часто и зависят от формы материала.