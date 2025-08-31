Наука и технологии
Опубликовано 31 августа 2025, 12:00
Учёные заметили новый квантовый эффект

Который может ускорить развитие технологий
Группа исследователей под руководством профессора Кая Суна из Мичиганского университета показала, что особое «промежуточное» квантовое состояние встречается гораздо чаще, чем считалось раньше. И это очень полезно.
В привычной физике волны и частицы — разные вещи, а в квантовом мире они могут быть и тем и другим. Например, частица может быть либо «закрытой» (энергия удерживается на месте), либо «распространяющейся» (энергия движется дальше). Раньше учёные знали и о третьем, промежуточном состоянии, но считали его редким и нестабильным.

Новое исследование показало, что такие состояния, где энергия убывает медленно — по закону степенной зависимости, а не экспоненциально, — могут возникать естественно и без «тонкой настройки». Более того, они оказываются довольно устойчивыми.

Учёные объясняют это на примере резинки: если её зажать и дёрнуть, можно получить колебание на месте (локализованное состояние). Если ударить, как хлыстом, — получится волна, идущая вдоль резинки. А вот промежуточный вариант напоминает что-то среднее: энергия не исчезает сразу, но и не распространяется полностью.

Особенно интересно, что в двумерных и трёхмерных системах такие «пограничные режимы» встречаются часто и зависят от формы материала.