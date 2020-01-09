Учёные заметили снижение нормальной температуры тела человека

Температура тела здорового человека в течение дня колеблется в пределах от 35,5 до 37,2 градусов по Цельсию. Цифру 37 получил немецкий медик Карл Вундерлих ещё в 1851 году. После него медики проводили дополнительные измерения и пришли к тому же выводу.

Исследователи из Медицинской школы Гарвардского университета решили проанализировать 677 тысяч отдельных замеров температуры за последние 150 лет. Данные они брали из медицинских записей ветеранов Гражданской войны, Национального исследования здоровья и питания и картотеки медицинского центра Стэнфордского университета.

В ходе работы учёные увидели, что нормальная температура человеческого тела в среднем снижалась на 0,03 градуса за десятилетие. Исследователи предположили, что это может быть связано со снижением активности метаболизма из-за улучшения качества жизни, а также с уменьшением хронических воспалительных процессов в человеческом организме.