Учёные заморозили человеческие фекалии, чтобы в будущем они спасли нас от вымирания

19:04, 09 января 2023
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Учёные заморозили человеческие фекалии, чтобы в будущем они спасли нас от вымиранияЧто-то наподобие Всемирного семенохранилища на Шпицбергене
Учёные из США и Германии запустили так называемое «Хранилище микробиоты». Оно представляет собой банк замороженных образцов стула.
Фото: Unsplash
Проект был вдохновлён Всемирным семенохранилищем на Шпицбергене. В нём хранятся образцы семян основных сельскохозяйственных культур на глубине 130 метров.
В новом хранилище собрано около 3000 образцов стула, большинство из которых были получены в западной Швейцарии. Все они содержат различную микробиоту. В настоящее время образцы хранятся в лабораторном морозильнике при постоянной температуре -80°C.
Сделано это с целью сохранить исчезающие виды микробов. Вероятно, это может пригодиться человечеству в будущем.