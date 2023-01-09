Учёные заморозили человеческие фекалии, чтобы в будущем они спасли нас от вымирания

Проект был вдохновлён Всемирным семенохранилищем на Шпицбергене. В нём хранятся образцы семян основных сельскохозяйственных культур на глубине 130 метров.

В новом хранилище собрано около 3000 образцов стула, большинство из которых были получены в западной Швейцарии. Все они содержат различную микробиоту. В настоящее время образцы хранятся в лабораторном морозильнике при постоянной температуре -80°C.

Сделано это с целью сохранить исчезающие виды микробов. Вероятно, это может пригодиться человечеству в будущем.