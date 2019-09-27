Учёные заподозрили о присутствии чёрной дыры в Солнечной системе

Свою гипотезу учёные из Великобритании и США опубликовали на ресурсе с препринтами научных статей arXiv.org. Они считают, что в пределах Солнечной системы может находиться первичная чёрная дыра размером с теннисный мяч. Поскольку такие объекты обладают огромными массами, они могут гравитационно влиять на соседние тела, искажая их орбиты.

Ещё одним доказательством присутствия в Солнечной системы чёрной дыры учёные назвали случаи гравитационного микролинзирования, то есть искажения света от очень далёких объектов телами, близкими к Земле.