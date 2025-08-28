Учёные засняли, как паук использует светлячков как приманку для других насекомых

Учёные заметили, что пауки ведут себя по-разному с разными видами добычи: мотыльков они съедают сразу, а светлячков оставляют светиться. Вероятно, пауки различают виды добычи по биолюминесцентным сигналам и регулируют поведение в зависимости от этого.

Исследователи провели эксперимент: в паутину пауков поместили светодиоды, имитирующие свет светлячков. Результат показал, что в такие паутины попадало в три раза больше насекомых, а среди светлячков — в десять раз больше, чем в контрольные паутины без света.

Учёные, правда, отмечают, что для более точных наблюдений лучше использовать настоящих светлячков, а не светодиоды, хотя это крайне сложно на практике.