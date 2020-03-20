Учёные заставили дроны играть в «вышибалы»

О разработке учёные из Цюрихского университета рассказали в материале на сайте организации. Новизна системы в том, что она позволяет дронам очень быстро «реагировать» на столкновения с предметами. Большинству современных систем управления нужно около 20-40 миллисекунд, чтобы предотвратить столкновение с препятствием.

Для игры с мячом и многих других задач нужна гораздо более быстрая «реакция». Чтобы воплотить это в жизнь, учёные оборудовали беспилотник камерами для обнаружения быстрого движения. Кроме того, были разработаны специальные алгоритмы. В итоге время обработки данных для предотвращения столкновения стало равно 3-5 миллисекундам.

Этого хватило, чтобы дроны «сыграли» в «вышибалы».