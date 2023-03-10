Учёные заставили двух мышей-самцов зачать детёнышей без участия самки

Учёные заставили двух мышей-самцов зачать детёнышей без участия самкиТян (почти) не нужны
Японские учёные смогли вывести мышат от двух самцов без генетического материала самок.
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Главной целью исследования было обойтись без яйцеклетки самки-донора. Для этого учёные ранее собрали фолликул яичника из стволовых клеток и вырастили в нём яйцеклетку. Так самка не понадобилась.
В новой работе авторы сначала взяли клетки у взрослых самцов и переделали их в индуцированные плюрипотентные клетки, аналог эмбриональных. Затем учёные избавились от Y-хромосомы, которая мешает вырастить яйцеклетку. Клетки размножали в культуре, и какое-то их количество само по себе теряло хромосому. После эти клетки с одной X-хромосомой собрали и обработали специальным веществом. По сути, мужские клетки превратились в женские.
Из них получили предшественники яйцеклеток и фолликулярные клетки. В итоге полученные яйцеклетки оплодотворили сперматозоидами другого самца мыши. Самка в процессе всё же понадобилась — ей пересадили эмбрионы. Родились 7 здоровых детёнышей.