Учёные заставили коров давать больше молока в жару

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Учёные заставили коров давать больше молока в жаруК глобальному потеплению готовы?
Повышение глобальной температуры создаёт серьёзные проблемы для молочной промышленности — производство молока у некоторых пород коров может снизиться на 30-70% в жару. К счастью учёные нашли решение проблемы.
Исследователи выяснили, что у молочных коров, подвергающихся тепловому стрессу, развивается проницаемость кишечника, что способствует снижению производства молока. Исследователи также обнаружили, что выработку молока можно частично восстановить, если кормить коров органическими кислотами и чистыми растительными препаратами.
Исследование поможет сохранить эффективность и устойчивость молочной промышленности по мере роста глобальной температуры. Изменение климата уже привело к сокращению производства и угрозе здоровью коров голштинской породы.