Учёные заставили коров давать больше молока в жару

Исследователи выяснили, что у молочных коров, подвергающихся тепловому стрессу, развивается проницаемость кишечника, что способствует снижению производства молока. Исследователи также обнаружили, что выработку молока можно частично восстановить, если кормить коров органическими кислотами и чистыми растительными препаратами.

Исследование поможет сохранить эффективность и устойчивость молочной промышленности по мере роста глобальной температуры. Изменение климата уже привело к сокращению производства и угрозе здоровью коров голштинской породы.