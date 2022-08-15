Учёные заставили молодых мышей ненадолго постареть, перелив им кровь старших сородичей

Молодым мышам в возрасте трёх месяцев сделали переливание крови от более старшей мыши в возрасте 22-24 месяцев. Затем у грызунов проверили мышечную силу. Оказалось, что по сравнению с контрольной группой , у мышей, которым переливали кровь, была снижена максимальная сила подёргивания мышц и другие показатели.

Животных также проверили на физическую выносливость на беговой дорожке в начале исследования и через семь дней после переливания крови. Мыши быстрее утомлялись и пробегали на беговой дорожке меньшее расстояние, чем животные из контрольной группы. У подопытных также обнаружились биомаркеры повреждения почек и признаки старения печени.

А вот когда пожилым мышам переливали более молодую кровь, липиды, фиброз и утомляемость у них снижались, а мышечная выносливость увеличивалась.