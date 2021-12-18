Учёные заставили пластик самовосстановиться под действием света

Речь идёт о пластике, который используется для 3D-печати. В состав эпоксидной смолы инженеры добавили тритиокарбонат. Он позволяет заново перекомпоновывать наноскопические соединения. Это и позволяет восстанавливать повреждённые детали. Чтобы запустить процесс самовосстановления, нужно просто направить ультрафиолетовые лучи на место поломки. Всего на починку уходит час.

Учёные считают, что их разработка может помочь в задаче сокращения пластиковых отходов. Ведь пластиковые изделия можно будет легко восстановить, и человеку не придётся заменят сломанную вещь. Конечно, это всё касается только изделий, напечатанных на 3D-принтерах, а мы пока используем не так много подобных вещей.