Учёные заставили пластик самовосстановиться под действием света

Наука и технологии
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Учёные заставили пластик самовосстановиться под действием светаПластик для 3D-печати
Специалисты из университета Южного Уэльса разработали метод починки пластика под воздействием LED-света. Это позволит уменьшить пластиковые отходы.
Речь идёт о пластике, который используется для 3D-печати. В состав эпоксидной смолы инженеры добавили тритиокарбонат. Он позволяет заново перекомпоновывать наноскопические соединения. Это и позволяет восстанавливать повреждённые детали. Чтобы запустить процесс самовосстановления, нужно просто направить ультрафиолетовые лучи на место поломки. Всего на починку уходит час.
Учёные считают, что их разработка может помочь в задаче сокращения пластиковых отходов. Ведь пластиковые изделия можно будет легко восстановить, и человеку не придётся заменят сломанную вещь. Конечно, это всё касается только изделий, напечатанных на 3D-принтерах, а мы пока используем не так много подобных вещей.
Источник: Hightech