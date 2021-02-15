Учёные заставили пластинки левитировать с помощью света
Для эксперимента учёные изготовили майларовые пластинки толщиной 500 нанометров. Их нижнюю часть покрыли углеродными нанотрубками. Также исследователям понадобилась вакуумная камера и массив ярких светодиодов. Когда пластинки помещали в камеру, они начали левитировать. Ранее учёным ещё не удавалось заставить левитировать такие относительно крупные объекты.
Researchers at the University of Pennsylvania have managed to cause tiny plastic trays to hover using only light. Next up: Back To The Future-style hoverboards 💡 pic.twitter.com/tPGdVLwA88— Tony Ho Tran (@TonyHoWasHere) February 14, 2021
Исследователи хотят использовать разработку, чтобы изучать мезосферу. Это слой атмосферы на высотах от 40-55 до 80-90 километров. Учёные надеются разработать летающую систему, которая сможет переносить крошечные сенсоры в мезосфере, используя свет. Также технологию можно использовать и для изучения Марса. Дело в том, что давление в атмосфере этой планеты аналогично давлению в мезосфере Земли.