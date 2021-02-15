Учёные заставили пластинки левитировать с помощью света

Исследователи хотят использовать разработку, чтобы изучать мезосферу. Это слой атмосферы на высотах от 40-55 до 80-90 километров. Учёные надеются разработать летающую систему, которая сможет переносить крошечные сенсоры в мезосфере, используя свет. Также технологию можно использовать и для изучения Марса. Дело в том, что давление в атмосфере этой планеты аналогично давлению в мезосфере Земли.