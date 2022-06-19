Учёные заставили раковые клетки светиться и уничтожили их

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Учёные заставили раковые клетки светиться и уничтожили ихИспользовали так называемую фотоиммунотерапию
The Guardian сообщила, что учёные разработали революционный метод лечения рака. В ходе новой терапии подсвечиваются и уничтожаются раковые клетки. Это позволяет хирургам действовать точечно.
Новый метод назвали фотоиммунотерапией. Эксперты считают, что ему суждено стать пятым способом лечения рака после операции, химиотерапии, лучевой терапии и иммунотерапии. В методе применяется специальный флуоресцентный краситель с соединением, нацеленным на раковые клетки.
Учёные заставили раковые клетки светиться в темноте, что помогает хирургам удалить повреждённых тканей. Исследователи уже испытали метод на мышах с глиобластомой, одним из наиболее распространённых и агрессивных типов рака мозга. Оказалось, что способ позволяет освещать даже самые крошечные раковые клетки. Также выяснилось, что лечение вызывает иммунный ответ, который может предотвратить распространение раковых клеток в будущем.