Учёные заставили раковые клетки светиться и уничтожили их

Новый метод назвали фотоиммунотерапией. Эксперты считают, что ему суждено стать пятым способом лечения рака после операции, химиотерапии, лучевой терапии и иммунотерапии. В методе применяется специальный флуоресцентный краситель с соединением, нацеленным на раковые клетки.

Учёные заставили раковые клетки светиться в темноте, что помогает хирургам удалить повреждённых тканей. Исследователи уже испытали метод на мышах с глиобластомой, одним из наиболее распространённых и агрессивных типов рака мозга. Оказалось, что способ позволяет освещать даже самые крошечные раковые клетки. Также выяснилось, что лечение вызывает иммунный ответ, который может предотвратить распространение раковых клеток в будущем.