Учёные заставили робота проползти по свиному кишечнику

Такие роботы могут пригодиться для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, которая сейчас проводится с помощью эндоскопии. В отличие от данной процедуры исследование роботами может быть безболезненным. Чаще всего такие автоматы используют перистальтические движения. Однако израильские учёные решили опробовать робота SAW с волнообразным механизмом движения.

Он имеет довольно простую конструкцию. Состоит из множества соединённых звеньев и проходящей через них спирали, которая прикреплена к мотору. Когда этот мотор вращается, спираль, естественно, вращается вместе с ним, и звенья начинают двигаться.

В ролике можно увидеть, как робот проходит по реальному фрагменту свиного кишечника: