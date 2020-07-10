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Учёные заставили робота проползти по свиному кишечнику

Выглядит не слишком приятно
Израильские инженеры заставили робота проползти по свиному кишечнику. Он смог это сделать благодаря волнообразному механизму движения.

Такие роботы могут пригодиться для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта, которая сейчас проводится с помощью эндоскопии. В отличие от данной процедуры исследование роботами может быть безболезненным. Чаще всего такие автоматы используют перистальтические движения. Однако израильские учёные решили опробовать робота SAW с волнообразным механизмом движения.

Он имеет довольно простую конструкцию. Состоит из множества соединённых звеньев и проходящей через них спирали, которая прикреплена к мотору. Когда этот мотор вращается, спираль, естественно, вращается вместе с ним, и звенья начинают двигаться.

В ролике можно увидеть, как робот проходит по реальному фрагменту свиного кишечника:

По видео не кажется, что такой робот может использоваться для безболезненных процедур. Но не исключено, что разработчики будут улучшать его движения.

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