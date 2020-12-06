Учёные заявили, что 11 минут спорта в день достаточно для здоровья

Кратко об исследовании пишет Inc. Авторы напоминают, что малоподвижный образ жизни связан с развитием рака, диабета и заболеваний сердца. Учёные провели метаанализ девяти других исследований, участниками которых были почти 45 тысяч человек. Работа подтвердила, что у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, риск ранней смерти выше. Но снизить его могут хотя бы 11 минут спорта в день. Это поможет, даже если человек вынужден сидеть по 8,5 часа в день.

Ещё лучше уделять физической активности от 30 до 40 минут. Можно, например, быстро ходить или кататься на велосипеде.