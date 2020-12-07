Учёные заявили, что люди не любят кофе, а просто зависимы от него

Кратко об исследовании пишет «Популярная механика». Авторы работы позвали 24 добровольца, которые выпивают более трёх чашек кофе в день, и 32 человека, которые либо не пьют кофе совсем, либо потребляют не более чашки в день.

Учёные использовали имплицитный ассоциативный тест (IAT). Обычно он применяется для оценки бессознательных предубеждений. Участники должны нажимать на клавиши, оценивая объекты на мониторе как «хорошие» или «плохие». Учёные затем смотрят на время реакции. Оно указывает на скрытое отношение к объекту.

Добровольцы прошли тест два раза. Сначала учёные оценивали то, как сильно люди хотят пить кофе, а потом то, насколько он им нравится.

Учёные увидели, что люди, часто употребляющие напиток, демонстрировали более высокий уровень желания. Однако не проявили искреннюю симпатию к кофе.

«Эти данные подтверждают, что постоянное потребление кофе вызывает большее желание, несмотря на низкую симпатию к напитку», — заявили исследователи.