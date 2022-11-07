Учёные заявили, что люди обычно сами не понимают, кто им нравится

Всего в исследовании участвовали 1300 человек. Учёные пришли к выводу, что реальная симпатия и представления людей о ней связаны слабо. Они предположили, что это может зависеть от контекста. Например, человек побывает на весёлой вечеринке и ему покажется, что ему симпатичны люди, которые там тоже были. На самом деле, в другой ситуации такие люди ему не понравятся.

Исследование также показало, что те черты, которые люди называли симпатичными, не обязательно присутствовали у тех, кто стал их романтическими партнёрами. Например, многие участники симпатизировали уверенным в себе людям, но не стали регистрироваться на сайте знакомств, где были размещены фотографии уверенных в себе людей.