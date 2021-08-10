Учёные заявили, что некоторые технологии имеют признаки живых существ

Авторы работы пояснили, что с вычислительной точки зрения, есть сходства между методами, которыми ДНК управляет эволюцией, а узлы блокчейна — технологическим прогрессом. Стоит отметить, что в статье не утверждается, что блокчейны на самом деле живые. Однако учёные считают, что технология может превзойти биологическую жизнь с точки зрения эволюционной приспособляемости и развития.

«Мы представляем модель простого децентрализованного, самоподдерживающегося, самоорганизующегося, саморегулирующегося организма, основанного на блокчейне, как операционно закрытую систему», — написано в статье.

Исследователи также говорят, что порядок, наблюдаемый в биологических системах, в своей основе вычислительный.

Что касается преимуществ блокчейн-организма, то речь о неограниченном размере цепочки в отличие от ДНК, отсутствии запрограммированного старения и смерти.