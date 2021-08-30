Учёные заявили, что отказ от соли спасёт миллионы жизней

Кратко о научной работе пишет Naked Science. Исследователи изучили данные более 20 тысяч добровольцев из китайских деревень. Все они относились к группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Участников разделили на две группы: первой давали солезаменитель, а второй — обычную соль. Эксперимент длился примерно пять лет.

За время эксперимента умерли более 4000 добровольцев. Более чем у 3000 диагностировали инфаркт, а у более 5000 — другие нарушения сердечно-сосудистой системы. Как оказалось, среди тех, кто потреблял солезаменитель, плохих исходов было меньше.

Учёные пришли к выводу, что всеобщий переход на заменители спасёт миллионы человеческих жизней каждый год.