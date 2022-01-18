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Учёные заявили, что шестое массовое вымирание уже началось

Они спорят с отрицателями этого
Учёные заявили, что резко возросшие темпы вымирания видов и сокращение численности многих популяций животных и растений хорошо задокументированы. Поэтому не стоит отрицать, что шестое массовое вымирание, которое предсказывали давно, уже началось.
Учёные заявили, что шестое массовое вымирание уже началось

Исследователи отметили, что отрицатели вымирания сосредотачиваются на млекопитающих и птицах и игнорируют беспозвоночных, которые, конечно же, составляют подавляющее большинство биоразнообразия. В новом исследовании авторы пытаются опровергнуть аргументы отрицателей вымирания, сосредоточив внимание на исчезновении беспозвоночных.

Учёные говорят, что с 1500 года нашей эры около 1,5% видов млекопитающих и птиц вымерли, что не так уж далеко от «фоновой» скорости вымирания. Но если мы обратим внимание на беспозвоночных, то цифра станет куда более драматичной. Интересно, что на беспозвоночных приходится подавляющее большинство известных видов животных (до 97% по некоторым оценкам).

Исследователи предполагают, что от 7,5 до 13% всех известных видов растений и животных на Земле могли вымереть с 1500 г. н.э.

Источник: Sciencealert
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