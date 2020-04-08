Учёные заявили, что уничтожение лесов ускоряет распространение инфекций

Исследователи говорили об инфекциях, которые передаются от животных людям. Чтобы оценить вероятность их распространения, учёные изучили потерю тропических лесов в Уганде. Вырубка лесов увеличивает вероятность физического взаимодействия диких животных с людьми, а значит и риск заражения вирусами.

Сначала исследователи собрали данные об использовании земли небольшими фермерскими хозяйствами, которые находятся вблизи лесов. Затем эту информацию объединили со спутниковыми снимками.

Учёные обнаружили, что наиболее сильными предикторами взаимодействий людей с дикими животными были длина лесной границы рядом с человеческими домами и частота, с которой жители ходили срубать деревья в эти лесные районы. Кроме того, наиболее вероятными местами контакта с животными оказались не большие лесные массивы, а именно остаточные леса.