Наука и технологии
Сегодня 14:14
Учёные заявили, что зелёный чай и гранатовый сок могут подавлять коронавирус
А ещё сок черноплодной рябины
Исследователи из института молекулярной вирусологии медицинского центра Ульмского университета (Германия) заявили, что зелёный чай, а также соки граната и черноплодной рябины могут подавлять распространение коронавируса, который скапливается в ротовой и носоглоточной полостях.
Стоит отметить, что работа учёных пока опубликована только на портале препринтов bioRxiv. То есть исследование ещё не рецензировали.
Авторы работы допускают, что полосканием чаем и соками может снизить риск распространения коронавируса. Они пришли к таким выводам, изучив воздействие различных растительных напитков на распространение коронавируса и вируса гриппа. Самым эффективным оказался сок черноплодной рябины — он сделал неактивными более 96% вирусов.
Отметим, на сегодня, 16 ноября, в России зафиксировали рекордные 22 778 новых случаев COVID-19.