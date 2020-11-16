Учёные заявили, что зелёный чай и гранатовый сок могут подавлять коронавирус

Стоит отметить, что работа учёных пока опубликована только на портале препринтов bioRxiv. То есть исследование ещё не рецензировали.

Авторы работы допускают, что полосканием чаем и соками может снизить риск распространения коронавируса. Они пришли к таким выводам, изучив воздействие различных растительных напитков на распространение коронавируса и вируса гриппа. Самым эффективным оказался сок черноплодной рябины — он сделал неактивными более 96% вирусов.

Отметим, на сегодня, 16 ноября, в России зафиксировали рекордные 22 778 новых случаев COVID-19.