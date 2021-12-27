Учёные заявили о неожиданной пользе постоянной медитации

Учёные из университетов Флориды, Питтсбурга (США) и других научных организаций набрали 106 участников, средний возраст которых составил 40 лет. Все они во время эксперимента занимались медитативными практиками. До начала эксперимента у них взяли образцы крови, а потом повторяли анализы в течение практик и после. Кроме того, в восемь дней медитаций участники соблюдали веганскую диету и следовали регулярному графику сна. Сеансы медитации продолжались по 10 часов в день и проходили в тишине.

Через три месяца после практик учёные зафиксировали у участников всплеск активности 220 генов, связанных с иммунитетом, в том числе 68 генов, связанных с передачей сигналов интерферона. Это важно для развития здоровой беременности и защиты от разных заболеваний.