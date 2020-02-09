Учёные заявили о пользе мастурбации в борьбе с инфекциями

Учёные пришли к такому выводу после эксперимента с 11 добровольцами. Исследователи измерили количество лейкоцитов у каждого участника за пять минут до и через 45 минут после достижения ими оргазма. Как оказалось, уровень лейкоцитов, в том числе естественных клеток-киллеров, повышался при сексуальном возбуждении и оргазме.

Это значит, что мастурбация может помочь организму бороться с инфекциями, ведь естественные киллеры являются цитотоксическими по отношению к опухолевым клеткам и клеткам, заражённым вирусами.

Скорее всего, повышение уровня лейкоцитов связано с выбросом гормонов окситоцина и дофамина во время оргазма.