Учёные заявили о пользе некоторых телевизионных шоу

Но это не касается какого-нибудь «Пусть говорят». Учёные говорят, что смотреть следует телепередачи о природе. Кратко об их исследовании пишет «Популярная механика».

Исследователи из Эксетерского университета набрали 96 добровольцев старше 18 лет и показывали им различные фильмы: в первом случае по телевизору, а во втором — через очки виртуальной реальности (VR).

Сначала участникам показали видео, на котором работник канцелярского магазина рассказывал о себе. Затем включили ролик о тропических коралловых рифах. После каждого ролика учёные проверяли состояние добровольцев. Они рассказали, что видео о природе помогло им избавиться от негативных эмоций. А способ просмотра никак не повлиял на результат.