Учёные заявили о повышенном риске развития диабета у заразившихся коронавирусом

Работу учёных опубликовали в журнале New England Journal of Medicine. В целом, исследователи пришли к выводу, что диабет и коронавирусная инфекция COVID-19 взаимно влияют друг на друга. С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития осложнений при заражении. По статистике, 20-30% умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.

С другой стороны, новые случаи диабета с серьёзными эндокринными изменениями наблюдались именно у заражённых коронавирусом.

Каки именно образом вирус осложняет течение диабета, пока неясно.