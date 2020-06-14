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Учёные заявили о повышенном риске развития диабета у заразившихся коронавирусом
Похоже, что данное заболевание и инфекция влияют друг на друга
Международная группа учёных заявила о повышенном риске развития диабета у заразившихся коронавирусом. Кроме того, по словам специалистов, диабетики на ранней стадии имеют более высокие шансы получить серьёзные осложнения этого заболевания.
Работу учёных опубликовали в журнале New England Journal of Medicine. В целом, исследователи пришли к выводу, что диабет и коронавирусная инфекция COVID-19 взаимно влияют друг на друга. С одной стороны, наличие диабета подразумевает повышенный риск развития осложнений при заражении. По статистике, 20-30% умерших из-за коронавируса страдали сахарным диабетом.
С другой стороны, новые случаи диабета с серьёзными эндокринными изменениями наблюдались именно у заражённых коронавирусом.
Каки именно образом вирус осложняет течение диабета, пока неясно.