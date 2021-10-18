Учёные заявили о разрыве в ранней Солнечной системе

Исследователи изучали углеродистые хондриты. С помощью высокоточного микроскопа они определили исходное магнитное поле для каждого хондра — так называют зерно, в которое собирается пыль в ранней Солнечной системе.

Учёные обнаружили в ходе анализа признаки того, что в Солнечной системе был большой разрыв между внутренней и внешней частью. Он существовал около 4,567 млрд лет назад. Почему он образовался, неясно. Каким образом исчез, учёные тоже не сказали.

Считается, что Солнечная система сформировалась около 4,57 млрд лет назад путём гравитационного сжатия газопылевого облака.