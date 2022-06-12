Учёные заявили о скором создании «приворотных зелий»

Мачин уточнила, что здесь есть немало этических вопросов, но «любовные наркотики определённо не за горами». Например, окситоцин, гормон, связываемый со взаимоотношениями, может стать доступен в течение десяти лет для людей в виде спрея для носа, который достаточно будет брызнуть перед выходом на улицу в субботу вечером. Это позволит людям чувствовать большую уверенность в себе.

Исследовательница считает, что этические вопросы может перевесить финансовая составляющая. «Представляете, сколько денег можно заработать?», — отметила Мачин.