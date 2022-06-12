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Учёные заявили о скором создании «приворотных зелий»Желание получить выгоду перевесит этические вопросы
Антрополог Анна Мачин (Anna Machin) из Оксфордского университета рассказала, что некоторые препараты могут воспроизводить эффект влюблённости в мозге. Эксперты говорят, что благодаря этому до создания «приворотных зелий» осталось 3-5 лет.
Мачин уточнила, что здесь есть немало этических вопросов, но «любовные наркотики определённо не за горами». Например, окситоцин, гормон, связываемый со взаимоотношениями, может стать доступен в течение десяти лет для людей в виде спрея для носа, который достаточно будет брызнуть перед выходом на улицу в субботу вечером. Это позволит людям чувствовать большую уверенность в себе.
Исследовательница считает, что этические вопросы может перевесить финансовая составляющая. «Представляете, сколько денег можно заработать?», — отметила Мачин.