Учёные заявили о столкновении маленьких чёрных дыр с Луной

Авторы работы, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предложили новый подход к обнаружению первичных чёрных дыр. Они считают, что детектором может выступать Луна.

Учёные пояснили, что чёрные дыры массой от 1019 до 1022 граммов могли быть достаточно многочисленными, чтобы столкнуться с Луной когда-то в истории Солнечной системы. Авторы показали, что профили кратеров при столкновении с такими дырами отличаются от традиционных кратеров и могут быть обнаружены с помощью изображений лунной поверхности с высоким разрешением.

Исследователи сосредоточились на Луне, только потому что она хорошо изучена. Однако те же принципы могут быть применены к другим каменным объектам без атмосферы в нашей Солнечной системе.