Учёные заявили о столкновении маленьких чёрных дыр с Луной

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Учёные заявили о столкновении маленьких чёрных дыр с ЛунойЭто могло происходить когда-то в прошлом
Учёные опубликовали статью, в которой рассказали о любопытной идее: есть вероятность, что в прошлом Луну бомбардировали крошечные чёрные дыры. И следы от этого можно было бы найти сейчас.
Авторы работы, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предложили новый подход к обнаружению первичных чёрных дыр. Они считают, что детектором может выступать Луна.
Учёные пояснили, что чёрные дыры массой от 1019 до 1022 граммов могли быть достаточно многочисленными, чтобы столкнуться с Луной когда-то в истории Солнечной системы. Авторы показали, что профили кратеров при столкновении с такими дырами отличаются от традиционных кратеров и могут быть обнаружены с помощью изображений лунной поверхности с высоким разрешением.
Исследователи сосредоточились на Луне, только потому что она хорошо изучена. Однако те же принципы могут быть применены к другим каменным объектам без атмосферы в нашей Солнечной системе.